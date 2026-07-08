ГД приняла закон об ужесточении требований к мигрантам для работы в России

За уровнем дохода трудовых мигрантов будут следить уполномоченные ведомства. Так, согласно законопроекту, налоговые органы будут автоматически направлять в МВД информацию о сумме доходов работающего иностранца за три, шесть, девять и 12 месяцев календарного года. Сами мигранты также будут отчитываться о доходах. Вместе с ежегодным предоставлением в МВД уведомления о проживании в РФ они будут обязаны передавать один из документов — справку о доходах за отчетный период, копию налоговой декларации или документы, подтверждающие уплату налогов на доход физического лица.