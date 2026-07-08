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Лантратова сообщила о подготовке обмена гражданскими лицами с Украиной

Лантратова: обмен гражданскими лицами между Россией и Украиной готовится.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Обмен гражданскими лицами между Россией и Украиной готовится, даты не называются, чтобы он не был сорван, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, отвечая на вопрос РИА Новости.

«Мы (с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом — ред.) обменялись уже списками, отдельно гражданских, отдельно военнопленных. Готовим ближайший обмен, даты не называем, чтобы никто не сорвал», — сказала Лантратова.

В конце июня Россия и Украина провели гуманитарную акцию по возвращению гражданских лиц: в РФ вернулись пятеро жителей Курской области и двое жителей других российских регионов, на Украину отправились семь человек.

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