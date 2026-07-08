Лантратова сообщила о подготовке обмена гражданскими лицами с Украиной

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Обмен гражданскими лицами между Россией и Украиной готовится, даты не называются, чтобы он не был сорван, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, отвечая на вопрос РИА Новости.