Лантратова сообщила о подготовке обмена гражданскими лицами с Украиной

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Обмен гражданскими лицами между Россией и Украиной готовится, даты не называются, чтобы он не был сорван, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, отвечая на вопрос РИА Новости.
«Мы (с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом — ред.) обменялись уже списками, отдельно гражданских, отдельно военнопленных. Готовим ближайший обмен, даты не называем, чтобы никто не сорвал», — сказала Лантратова.
В конце июня Россия и Украина провели гуманитарную акцию по возвращению гражданских лиц: в РФ вернулись пятеро жителей Курской области и двое жителей других российских регионов, на Украину отправились семь человек.
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