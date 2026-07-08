Глава Минобороны сказал, от чего не откажется армия Беларуси

Министр обороны Виктор Хренин на церемонии вручения в 11-й отдельной гвардейской механизированной бригаде модернизированных танков Т-72БМ2 сказал, от чего не откажется армия Беларуси. Подробности приводит Министерство обороны.
Речь идет про первое соединение в армии Беларуси, где осваивают модернизированные танки. По словам главы Минобороны, меняются способы применения танковых подразделений, совершенствуются формы. Однако танки за счет высокой маневренности, огневой мощи и надежной защиты экипажа по-прежнему могут обеспечить успех на поле боя.
— Понимая это, мы не отказываемся от танков, а совершенствуем их, — подчеркнул Виктор Хренин.
Министр обороны добавил, что модернизированные машины смогли воплотить в себе передовые инженерные решения белорусского военно-промышленного комплекса. Он обратил внимание, что танк Т-72Б в сравнении с зарубежными аналогами был признан одним из лучших по соотношению «стоимость — эффективность». Кроме того, его модернизация дала возможность улучшить ряд тактико-технических параметров, среди которых защита от современных средств поражения, эффективность ведения огня.
Ранее Минобороны предупредило белорусов об обучении защите от дронов.
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