Глава Минобороны сказал, от чего не откажется армия Беларуси

Министр обороны добавил, что модернизированные машины смогли воплотить в себе передовые инженерные решения белорусского военно-промышленного комплекса. Он обратил внимание, что танк Т-72Б в сравнении с зарубежными аналогами был признан одним из лучших по соотношению «стоимость — эффективность». Кроме того, его модернизация дала возможность улучшить ряд тактико-технических параметров, среди которых защита от современных средств поражения, эффективность ведения огня.