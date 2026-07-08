Уроженец ГДР зарегистрировался на допвыборы в Волгоградскую облдуму

Стало известно имя первого самовыждвиженца, который зарегистрировался на дополнительные выборы в Волгоградскую облдуму по Кировскому одномандатному округу. Им стал Владимир Немировский.
41-летний волгоградец — уроженец города Нойштрелитц. В далёком 1985 году он находился в Германской демократической республике. В настоящее время выпускник ВолГУ проживает в Советском районе Волгограда и работает дворником у индивидуального предпринимателя Елены Трубчаниновой. По данным check.tochka.com, она занимается деятельностью по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений.
О Немировском также известно, что не судим.
Ранее стало известно, что на праймериз «Единой России» безусловным лидером по данному избирательному округу стал действующий депутат Госдумы от Волгоградской области Алексей Волоцков. Партия уже зарегистрировалась на участие в дополнительных выборах по 18-му одномандатному округу.