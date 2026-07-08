Политолог объяснил последствия покушения в Монако для Украины

Как отметил эксперт, для военно-политического блока этот случай остается локальным и не играет значительной роли. Он подчеркнул, что встреча членов альянса в Турции была запланирована заранее. При этом у каждой стороны есть собственные цели, а в повестку входят вопросы финансирования, стратегического планирования и развертывания сил.
«Так что события в Монако никак не повлияют на ход саммита. Никакие события не изменят структуру финансирования Украины. Ничего не будет. Это более глобальные стратегические вопросы», — заявил собеседник NEWS.ru.
Ранее британская газета The Guardian предположила, что история с убийством Анастасии Березовской может обернуться серьезными политическими последствиями для Киева. Напомним, саму Березовскую подозревали в организации покушения на Ермолаева.
Как отмечало издание, если появятся неопровержимые доказательства того, что к операции на территории Европы причастны украинские спецслужбы, это нанесет серьезный удар по репутации Украины. Особенно остро ситуация может сказаться на фоне попыток Киева заручиться дальнейшей поддержкой западных партнеров.