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Политолог объяснил последствия покушения в Монако для Украины

Покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако не отразится на решениях саммита НАТО в Турции и итоговых договоренностях по Украине. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Как отметил эксперт, для военно-политического блока этот случай остается локальным и не играет значительной роли. Он подчеркнул, что встреча членов альянса в Турции была запланирована заранее. При этом у каждой стороны есть собственные цели, а в повестку входят вопросы финансирования, стратегического планирования и развертывания сил.

«Так что события в Монако никак не повлияют на ход саммита. Никакие события не изменят структуру финансирования Украины. Ничего не будет. Это более глобальные стратегические вопросы», — заявил собеседник NEWS.ru.

Ранее британская газета The Guardian предположила, что история с убийством Анастасии Березовской может обернуться серьезными политическими последствиями для Киева. Напомним, саму Березовскую подозревали в организации покушения на Ермолаева.

Как отмечало издание, если появятся неопровержимые доказательства того, что к операции на территории Европы причастны украинские спецслужбы, это нанесет серьезный удар по репутации Украины. Особенно остро ситуация может сказаться на фоне попыток Киева заручиться дальнейшей поддержкой западных партнеров.

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