Политолог объяснил последствия покушения в Монако для Украины

Как отметил эксперт, для военно-политического блока этот случай остается локальным и не играет значительной роли. Он подчеркнул, что встреча членов альянса в Турции была запланирована заранее. При этом у каждой стороны есть собственные цели, а в повестку входят вопросы финансирования, стратегического планирования и развертывания сил.