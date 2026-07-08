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Turkey Today: Эрдоган продолжит вооружать Киев и говорить о мире с Москвой

Президент Реджеп Тайип Эрдоган в среду на заседании саммита НАТО заявил, что Анкара продолжит поддерживать Киев в военном плане и одновременно контактировать с Москвой, сообщает портал Turkey Today.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По словам Эрдогана, Анкара поддерживает подход Трампа к урегулированию конфликта на Украине и по собственным каналам связи пытается убедить Россию начать переговоры с Украиной.

Поддерживая Украину, мы также используем наши каналы связи, чтобы направить Россию к миру.

Реджеп Тайип Эрдоган
президент Турции

Эрдоган сказал, что разделяет инициативу президента США по составлению списка приоритетных потребностей Украины, и подчеркнул, что Анкара продолжит обеспечивать Киев из собственных военных запасов.

Я выражаю поддержку инициативе, касающейся перечня приоритетных потребностей Украины. Мы будем и дальше вносить свой вклад в рамках PURL — вдобавок к той военной поддержке, которую мы предоставили Украине из наших собственных национальных запасов.

Реджеп Тайип Эрдоган
президент Турции
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