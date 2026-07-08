Turkey Today: Эрдоган продолжит вооружать Киев и говорить о мире с Москвой

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По словам Эрдогана, Анкара поддерживает подход Трампа к урегулированию конфликта на Украине и по собственным каналам связи пытается убедить Россию начать переговоры с Украиной.
Поддерживая Украину, мы также используем наши каналы связи, чтобы направить Россию к миру.
Я выражаю поддержку инициативе, касающейся перечня приоритетных потребностей Украины. Мы будем и дальше вносить свой вклад в рамках PURL — вдобавок к той военной поддержке, которую мы предоставили Украине из наших собственных национальных запасов.
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