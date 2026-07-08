Рютте: НАТО сегодня признает Россию долгосрочной угрозой

«Мое послание заключается в том, что этот альянс, объединяющий 1 миллиард человек, живущих в Европе, в Канаде и в Соединенных Штатах, будет защищать каждый дюйм нашей территории. Вы не сможете победить НАТО. Мы действуем в оборонительных целях. Мы никогда ни на кого не нападем. Мы будем только защищать наш образ жизни, наши демократии, нашу территорию. ~Так что не шутите с нами, не играйте с нами~».