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Торговый дом Узбекистана открылся в Минске

МИНСК, 8 июл — Sputnik. Торговый дом Узбекистана открылся в Минске, сообщили в пресс-службе белорусского правительства.

Источник: Sputnik.by

Торжественная церемония открытия приурочена к официальному визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Беларусь, который запланирован на 8 и 9 июля.

В Совмине уточнили, что открытие организовано Торгово-промышленной палатой Узбекистана совместно с Белорусской ТПП.

«Событие является важным шагом в укреплении двусторонних экономических связей и подтверждает динамичное развитие белорусско-узбекского сотрудничества», — отметили в пресс-службе.

На базе Торгового дома будет представлен экспортный потенциал Узбекистана, кроме того, он станет площадкой для презентаций и сбыта сельскохозяйственной, электротехнической, текстильной и других видов продукции из этой страны.

«Торговый дом будет способствовать установлению прямых контактов между деловыми кругами двух стран, выходу связей на новый уровень и созданию совместных производств», — считают в правительстве.

Также в Минске торжественно открылся и ресторан узбекской кухни «Ташкент».

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