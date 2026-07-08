Торговый дом Узбекистана открылся в Минске

Торжественная церемония открытия приурочена к официальному визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Беларусь, который запланирован на 8 и 9 июля.
В Совмине уточнили, что открытие организовано Торгово-промышленной палатой Узбекистана совместно с Белорусской ТПП.
«Событие является важным шагом в укреплении двусторонних экономических связей и подтверждает динамичное развитие белорусско-узбекского сотрудничества», — отметили в пресс-службе.
На базе Торгового дома будет представлен экспортный потенциал Узбекистана, кроме того, он станет площадкой для презентаций и сбыта сельскохозяйственной, электротехнической, текстильной и других видов продукции из этой страны.
«Торговый дом будет способствовать установлению прямых контактов между деловыми кругами двух стран, выходу связей на новый уровень и созданию совместных производств», — считают в правительстве.
Также в Минске торжественно открылся и ресторан узбекской кухни «Ташкент».