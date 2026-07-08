Грузинская делегация демонстративно ушла с заседания ПА ОБСЕ

В документе выражается обеспокоенность по поводу проведения парламентских выборов в Грузии в 2024 году. Как отмечается в резолюции, доклады международных наблюдателей указывают на многочисленные нарушения в ходе голосования. Также в тексте содержится протест против законов, принятых в Грузии, которые, по мнению авторов, «ограничивают демократические свободы».