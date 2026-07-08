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Грузинская делегация демонстративно ушла с заседания ПА ОБСЕ

Делегация Грузии покинула зал заседаний Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Гааге. Причиной стала резолюция «Защита целостности выборов и основных свобод в Грузии», которую приняла ассамблея. Об этом сообщают грузинские СМИ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В документе выражается обеспокоенность по поводу проведения парламентских выборов в Грузии в 2024 году. Как отмечается в резолюции, доклады международных наблюдателей указывают на многочисленные нарушения в ходе голосования. Также в тексте содержится протест против законов, принятых в Грузии, которые, по мнению авторов, «ограничивают демократические свободы».

Помимо этого, ПА ОБСЕ призывает освободить «всех политических заключенных» в Грузии.

Автором резолюции, которую приняла Парламентская ассамблея ОБСЕ, является конгрессмен Джо Уилсон, известный своей поддержкой грузинской оппозиции, уточнили СМИ.

Грузинская делегация в ПА ОБСЕ отреагировала на документ жестко. Ее руководитель Николоз Самхарадзе заявил журналистам, что отдельные части принятой резолюции «грубо искажают и фальсифицируют факты».

«В знак протеста наша делегация покинула зал заседаний и не приняла участия в голосовании», — объяснил Самхарадзе.

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