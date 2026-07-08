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Forum24: премьер Чехии раскрыл детали неформального ужина лидеров НАТО

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш рассказал о закулисье неформального ужина лидеров НАТО, пишет чешский портал Forum24.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что в рамках так называемых пороговых заявлений Бабиш рассказал журналистам о вчерашнем неформальном ужине лидеров НАТО в Анкаре. По его словам, важные вопросы на ужине не обсуждались.

Речь в основном шла о еде, о футболе, о том, что Холанн — гений, о самых разных вещах… но уж точно не о расходах НАТО, никому до этого не было дела.

Андрей Бабиш
премьер-министр Чехии

Многие лидеры прибыли на саммит НАТО со своими женами, и, по словам Бабиша, за ужином они поинтересовались у Трампа, почему его на сопровождает Мелания.

Мы спросили Трампа, где сейчас Мелания. Президент Трамп объяснил, что, конечно, такая поездка была бы для нее утомительной.

Андрей Бабиш
премьер-министр Чехии

Он добавил, что, несмотря на отсутствие супруги, Трамп с большой гордостью говорил о документальном фильме «Мелания», который посвящен 20 дням из жизни первой леди США перед второй инаугурацией Трампа в 2025 году. Бабиш сказал, что он и его жена Моника попросили Трампа передать Мелании привет.

Бабиш также сообщил, что на ужине сидел напротив Владимира Зеленского и его супруги Елены.

По словам чешского премьера, с Зеленским они в основном обсуждали еду, а также обратили внимание на то, что президенту Украины подали меню на болгарском языке.

Одновременно Бабиш раскритиковал атмосферу международных дебатов на саммите. По его словам, на встречах и заседаниях все говорят о войне и вооружениях, а слово «мир», как он утверждает, не прозвучало ни разу.

Все говорят о войне, все говорят о вооружениях, а слова «мир» я пока не слышал.

Андрей Бабиш
премьер-министр Чехии
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