Forum24: премьер Чехии раскрыл детали неформального ужина лидеров НАТО

Он добавил, что, несмотря на отсутствие супруги, Трамп с большой гордостью говорил о документальном фильме «Мелания», который посвящен 20 дням из жизни первой леди США перед второй инаугурацией Трампа в 2025 году. Бабиш сказал, что он и его жена Моника попросили Трампа передать Мелании привет.