Forum24: премьер Чехии раскрыл детали неформального ужина лидеров НАТО

Речь в основном шла о еде, о футболе, о том, что Холанн — гений, о самых разных вещах… но уж точно не о расходах НАТО, никому до этого не было дела.
Многие лидеры прибыли на саммит НАТО со своими женами, и, по словам Бабиша, за ужином они поинтересовались у Трампа, почему его на сопровождает Мелания.
Мы спросили Трампа, где сейчас Мелания. Президент Трамп объяснил, что, конечно, такая поездка была бы для нее утомительной.
Он добавил, что, несмотря на отсутствие супруги, Трамп с большой гордостью говорил о документальном фильме «Мелания», который посвящен 20 дням из жизни первой леди США перед второй инаугурацией Трампа в 2025 году. Бабиш сказал, что он и его жена Моника попросили Трампа передать Мелании привет.
Бабиш также сообщил, что на ужине сидел напротив Владимира Зеленского и его супруги Елены.
Одновременно Бабиш раскритиковал атмосферу международных дебатов на саммите. По его словам, на встречах и заседаниях все говорят о войне и вооружениях, а слово «мир», как он утверждает, не прозвучало ни разу.
Все говорят о войне, все говорят о вооружениях, а слова «мир» я пока не слышал.