Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал главную особенность и недостаток Минска. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
Глава государства, обращаясь к помощнику президента — инспектору по Минску Дмитрию Реуцкому, назвал главную особенность белорусской столицы. Как отметил президент, она состоит в том, что судьи, следователи, оперативники живут в одном дворе.
— В этом большой плюс, но и недостаток приличный. Все друг друга знают, — подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент Беларуси также пояснил, с чем было связано назначение Реуцкого:
— Ваше назначение связано с тем, чтобы вы не позволяли, как в народе говорят, чтобы рука руку мыла.
Ранее Александр Лукашенко посмотрел снимки из космоса и предупредил, что будет завтра-послезавтра.
Также сказал, какую область Беларуси хочет сделать похожей на другую.
Тем временем президент сказал про «бардачок» с советских времен в одной из областей Беларуси: «Так и остается».