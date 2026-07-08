Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко назвал главную особенность и недостаток Минска

Лукашенко сказал про особенность и недостаток Минска.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал главную особенность и недостаток Минска. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

Глава государства, обращаясь к помощнику президента — инспектору по Минску Дмитрию Реуцкому, назвал главную особенность белорусской столицы. Как отметил президент, она состоит в том, что судьи, следователи, оперативники живут в одном дворе.

— В этом большой плюс, но и недостаток приличный. Все друг друга знают, — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент Беларуси также пояснил, с чем было связано назначение Реуцкого:

— Ваше назначение связано с тем, чтобы вы не позволяли, как в народе говорят, чтобы рука руку мыла.

Ранее Александр Лукашенко посмотрел снимки из космоса и предупредил, что будет завтра-послезавтра.

Также сказал, какую область Беларуси хочет сделать похожей на другую.

Тем временем президент сказал про «бардачок» с советских времен в одной из областей Беларуси: «Так и остается».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше