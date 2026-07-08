Трамп объявил об отмене перемирия с Ираном и назвал переговоры тратой времени

«На мой взгляд, иметь с ними дело — пустая трата времени. Они лжецы… С ними что-то не так. Они чокнутые. На мой взгляд, с этим (с перемирием. — прим. ред.) покончено», — заявил Трамп на саммите НАТО в Анкаре. Так президент США ответил на вопрос о том, закончилось ли перемирие с Ираном.