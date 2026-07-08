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Лукашенко заявил, от чего нужно уберечь Беларусь

Лукашенко озвучил, от чего именно нужно уберечь Беларусь.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время принятия кадровых решений 8 июля заявил, от чего нужно уберечь страну. Подробности приводит БелТА.

— Нам надо уберечь нашу страну от катаклизмов и войн, чтобы мы спокойно, тихо делали свое дело, — подчеркнул глава государства.

По словам президента, необходимо, чтобы республика развивалась теми же темпами, что и сейчас. А также оставалась красивым и уютным местом для жизни белорусов:

— У нас есть все.

Тем временем Александр Лукашенко обратился к белорусским генералам: «Время непростое».

Ранее Лукашенко сделал важное заявление про комплекс «Орешник» в Беларуси.

Также президент Беларуси посмотрел снимки из космоса и предупредил, что будет завтра-послезавтра.

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