Американист назвал причину нового кризиса между Ираном и США

«Учитывая, как это уже затянулось, видно, что у Ирана этих возможностей предостаточно, и просто так их выбить за ближайшее время нереалистично. Тем более что, конечно, ситуация еще развивается на фоне начавшегося саммита НАТО в Анкаре. У Трампа и его команды есть стремление показать силу европейским партнерам», — пояснил собеседник NEWS.ru.