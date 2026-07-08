Американист назвал причину нового кризиса между Ираном и США

Эксперт отметил, что Вашингтон и Тегеран обменялись точечными ударами. Это происходит уже не впервые за последние недели, и каждый раз ситуация заканчивалась новым раундом переговоров. Таким образом обе стороны просто прощупывают почву и оценивают возможности друг друга.
«Учитывая, как это уже затянулось, видно, что у Ирана этих возможностей предостаточно, и просто так их выбить за ближайшее время нереалистично. Тем более что, конечно, ситуация еще развивается на фоне начавшегося саммита НАТО в Анкаре. У Трампа и его команды есть стремление показать силу европейским партнерам», — пояснил собеседник NEWS.ru.
По мнению американиста, Пентагон сейчас пытается постепенно ослабить Тегеран и взять под контроль Ормузский пролив. Каждый раз, когда Иран атакует американские военные базы, США фиксируют источник этих ударов, чтобы затем наводить свои ракеты для достижения цели.
Эксперт считает, что Иран осознает: Трамп в значительной степени блефует, когда говорит о прекращении переговоров и возобновлении войны. Тем более что до выборов в конгресс остается меньше четырех месяцев — чем ближе этот день, тем рискованнее для него возобновлять активные боевые действия.
«Трамп, конечно, сейчас будет делать много таких громогласных заявлений, но далеко не все из этого стоит воспринимать буквально и всерьез», — резюмировал Дудаков.
Ранее президент США Дональд Трамп снова заявил о прекращении переговоров с Ираном. Это произошло во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на саммите в Анкаре. В ходе беседы американский лидер также позволил себе резкие высказывания в адрес иранского руководства.