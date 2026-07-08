В Красноярске чествовали семьи, ставшие примером любви, верности и семейных традиций

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В День семьи, любви и верности депутаты Законодательного Собрания Красноярского края по традиции поздравили семьи, которые своим примером вдохновляют окружающих. Торжественное мероприятие прошло в Культурно-историческом центре на территории Свято-Успенского монастыря, где для жителей и гостей города была организована праздничная программа.
В церемонии приняли участие председатель Законодательного Собрания Алексей Додатко, депутаты Вера Оськина, Илья Зайцев, Алексей Кулеш, Ирина Субочева и Владимир Чащин.
Гостями праздника стали шесть семей, каждая из которых хранит собственные традиции и объединена общими ценностями — любовью, взаимным уважением и стремлением воспитать в детях лучшие качества.
«Рад, что этот день становится по-настоящему народным праздником. Сегодня на территории Свято-Успенского монастыря собралось огромное количество людей, для которых этот праздник очень важен. Краевой парламент поддерживает эту традицию. Мы не первый год собираемся в этом теплом семейном кругу, чтобы увидеть, каким путем разные семьи приходят к своему личному счастью», — подчеркнул спикер Алексей Додатко.
Он также отметил, что сегодня принцип семейноцентричности лежит в основе ключевых государственных решений, а важнейшие инициативы оцениваются прежде всего с точки зрения их влияния на жизнь семей.
На мероприятии чествовали династию врачей Ивана и Кристины Блау, спортивную семью Николая и Елены Морозовых, многодетную семью Виктора и Ольги Шарощенко, семью участника специальной военной операции Константина Алыпова с супругой Вероникой, представителей татарской национально-культурной автономии Вагиза и Диляру Хабибулиных, а также участников фольклорного ансамбля «Красный Яр» Владимира и Юлию Будилиных.
Для каждой семьи заранее подготовили видеоролик, рассказывающий об их жизненном пути, традициях и достижениях. Участники поделились своими историями, а депутаты краевого парламента рассказали о семейных ценностях, которые передаются в их семьях из поколения в поколение.
«Каждая такая встреча — особое событие. Ваш личный опыт может быть хорошим примером для других, поэтому мы рады о нем рассказать. Процитирую слова Майи Плисецкой, которая говорила, что самое главное в жизни — оставить след в другом человеке. Мне кажется, воспитывая детей, отдавая дань уважения своим родителям, мы это делаем. Давайте помнить об этих главных ценностях», — обратился к участникам праздника Алексей Додатко.
В завершение мероприятия всем семьям вручили Благодарности председателя Законодательного Собрания Красноярского края и памятные подарки.