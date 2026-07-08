В Красноярске чествовали семьи, ставшие примером любви, верности и семейных традиций

«Каждая такая встреча — особое событие. Ваш личный опыт может быть хорошим примером для других, поэтому мы рады о нем рассказать. Процитирую слова Майи Плисецкой, которая говорила, что самое главное в жизни — оставить след в другом человеке. Мне кажется, воспитывая детей, отдавая дань уважения своим родителям, мы это делаем. Давайте помнить об этих главных ценностях», — обратился к участникам праздника Алексей Додатко.