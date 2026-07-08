Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Франция направит войска для нового штаба НАТО в Финляндии

В совместном заявлении Хельсинки, Парижа и Стокгольма уточняется, что там также будут проводить подготовку военных.

Источник: AP 2024

СТОКГОЛЬМ, 8 июля. /ТАСС/. Франция направит подразделение для размещения в новом штабе передовых сил НАТО в Рованиеми в Финляндии, который начал работу в июне. Об этом говорится в совместном заявлении Хельсинки, Парижа и Стокгольма, опубликованном канцелярией финского президента.

«Франция внесет свой вклад в развертывание войск для ротации в штабе передовых сил НАТО в Финляндии, в том числе путем задействования боевого подразделения, которое будет интегрировано в состав штаба и развернуто в районе его ответственности», — говорится в заявлении.

Там также отмечается, что Франция совместно с Финляндией будет проводить подготовку военных для нужд штаба.

Штаб передовых сил НАТО в Рованиеми начал работу 6 июня.

Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.
Читать дальше