Франция направит войска для нового штаба НАТО в Финляндии

СТОКГОЛЬМ, 8 июля. /ТАСС/. Франция направит подразделение для размещения в новом штабе передовых сил НАТО в Рованиеми в Финляндии, который начал работу в июне. Об этом говорится в совместном заявлении Хельсинки, Парижа и Стокгольма, опубликованном канцелярией финского президента.
«Франция внесет свой вклад в развертывание войск для ротации в штабе передовых сил НАТО в Финляндии, в том числе путем задействования боевого подразделения, которое будет интегрировано в состав штаба и развернуто в районе его ответственности», — говорится в заявлении.
Там также отмечается, что Франция совместно с Финляндией будет проводить подготовку военных для нужд штаба.
Штаб передовых сил НАТО в Рованиеми начал работу 6 июня.