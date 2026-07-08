Il Sole 24 Ore: Трамп пообщался на ужине в Анкаре с Мелони

Итальянская газета Il Sole 24 Ore пишет, что, когда Мелони вернулась в свой отель в Анкаре после ужина для лидеров НАТО, она сказала журналистам, что отношения с Трампом на ужине были «теплыми». При этом газета отмечает, что Мелони прибыла на ужин последней, с опозданием, уже после того, как президенты Турции и США вошли в президентский дворец в центральном районе Бештепе.
На ужине Мелони сидела за одним столом с Трампом, Эрдоганом, генсеком НАТО Марком Рютте, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и его супругой Шарлотте, президентом Франции Эммануэлем Макроном с супругой Бриджит и уходящим в отставку премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
При этом начало саммита было не слишком обнадеживающим, считает итальянская газета. В ходе встречи с Эрдоганом Трамп не сдержался от взаимных обвинений и колкостей в адрес союзников и вернулся к теме итальянского премьера, хотя сделал это в менее агрессивном тоне, чем ранее. Обвинения Трампа в адрес Мелони остались прежними, пишет Il Sole 24 Ore.
Мне нравится Мелони, но наши отношения стали немного напряженными… Она нам не помогла с Ираном. Я не оказывал на нее никакого давления, но она отказалась вмешиваться в ситуацию в Ормузском проливе.
Когда американского лидера спросили о его последнем посте о Мелони, он обвинил ее в «ошибке» и в том, что именно она «испортила» их «особые отношения прошлых лет».