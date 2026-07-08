Il Sole 24 Ore: Трамп пообщался на ужине в Анкаре с Мелони

Итальянская газета Il Sole 24 Ore пишет, что, когда Мелони вернулась в свой отель в Анкаре после ужина для лидеров НАТО, она сказала журналистам, что отношения с Трампом на ужине были «теплыми». При этом газета отмечает, что Мелони прибыла на ужин последней, с опозданием, уже после того, как президенты Турции и США вошли в президентский дворец в центральном районе Бештепе.