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Il Sole 24 Ore: Трамп пообщался на ужине в Анкаре с Мелони

На саммите НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп и премьер-министр Италии Джорджа Мелони пересеклись во вторник на неформальном ужине лидеров. Сегодня они встретятся вновь, хотя Мелони едва ли будет стремиться к встречам и обмену мнениями с Трампом, подобным тем, которые СМИ зафиксировали на саммите G7 во французском Эвиане.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Итальянская газета Il Sole 24 Ore пишет, что, когда Мелони вернулась в свой отель в Анкаре после ужина для лидеров НАТО, она сказала журналистам, что отношения с Трампом на ужине были «теплыми». При этом газета отмечает, что Мелони прибыла на ужин последней, с опозданием, уже после того, как президенты Турции и США вошли в президентский дворец в центральном районе Бештепе.

На ужине Мелони сидела за одним столом с Трампом, Эрдоганом, генсеком НАТО Марком Рютте, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и его супругой Шарлотте, президентом Франции Эммануэлем Макроном с супругой Бриджит и уходящим в отставку премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Il Sole 24 Ore подчеркивает, что это те самые европейские лидеры, в которых разочаровался Трамп. Тем не менее ужин, на котором подавали блюда традиционной турецкой кухни, прошел «в теплой атмосфере», говорится в статье.

При этом начало саммита было не слишком обнадеживающим, считает итальянская газета. В ходе встречи с Эрдоганом Трамп не сдержался от взаимных обвинений и колкостей в адрес союзников и вернулся к теме итальянского премьера, хотя сделал это в менее агрессивном тоне, чем ранее. Обвинения Трампа в адрес Мелони остались прежними, пишет Il Sole 24 Ore.

Мне нравится Мелони, но наши отношения стали немного напряженными… Она нам не помогла с Ираном. Я не оказывал на нее никакого давления, но она отказалась вмешиваться в ситуацию в Ормузском проливе.

Дональд Трамп
президент США

Когда американского лидера спросили о его последнем посте о Мелони, он обвинил ее в «ошибке» и в том, что именно она «испортила» их «особые отношения прошлых лет».

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