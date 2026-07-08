Сергеенко: Беларуси интересен законодательный опыт зарубежных стран

«Мы (Палата представителей — Sputnik) мониторим законодательство многих стран. Эта работа идет и в ходе подготовки законопроектов, рассмотрения, и в ходе подготовки к встречам с зарубежными делегациями», — сказал Сергеенко.
По его словам, особое внимание уделяется анализу российского законодательства, в том числе и тех законов, которые принимаются в интересах Союзного государства Беларуси и России.
Сергеенко подчеркнул, что главная цель такой работы — не допустить принятие на законодательном уровне тех норм, которые будут противоречить принципам и нормам Союзного государства.
Председатель Палаты представителей отметил, что проводить мониторинг законов, которые принимаются в зарубежных странах депутатскому корпусу на регулярной основе оказывает помощь Министерство иностранных дел.
«В этих целях, конечно же, осуществляется мониторинг, и секретариатом Палаты представителей, и аппаратом Парламентского собрания Союза Беларуси и России. За минувшие полгода каких-либо серьезных проблем мы не увидели», — сказал председатель Палаты представителей.
При этом он отметил, что Беларуси интересен опыт зарубежных коллег.
«Мы смотрим законодательную деятельность Государственной думы, законодательных органов зарубежных государств, анализируем, что можно использовать у нас, с учетом специфики нашего законодательства и нашего национального опыта», — сказал Сергеенко.
Он также сообщил, что во второй половине июля ждут с визитом делегацию Арабского парламента под руководством председателя Мухаммеда Ахмеда Аль-Ямахи.
Очередная, четвертая сессия Палаты представителей откроется 15 сентября.