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Сергеенко: Беларуси интересен законодательный опыт зарубежных стран

МИНСК, 8 июл — Sputnik. Палата представителей Национального собрания Беларуси проводит мониторинг зарубежного законодательства, особое внимание уделяется российскому, заявил журналистам председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко.

Источник: Sputnik.by

«Мы (Палата представителей — Sputnik) мониторим законодательство многих стран. Эта работа идет и в ходе подготовки законопроектов, рассмотрения, и в ходе подготовки к встречам с зарубежными делегациями», — сказал Сергеенко.

По его словам, особое внимание уделяется анализу российского законодательства, в том числе и тех законов, которые принимаются в интересах Союзного государства Беларуси и России.

Сергеенко подчеркнул, что главная цель такой работы — не допустить принятие на законодательном уровне тех норм, которые будут противоречить принципам и нормам Союзного государства.

Председатель Палаты представителей отметил, что проводить мониторинг законов, которые принимаются в зарубежных странах депутатскому корпусу на регулярной основе оказывает помощь Министерство иностранных дел.

«В этих целях, конечно же, осуществляется мониторинг, и секретариатом Палаты представителей, и аппаратом Парламентского собрания Союза Беларуси и России. За минувшие полгода каких-либо серьезных проблем мы не увидели», — сказал председатель Палаты представителей.

При этом он отметил, что Беларуси интересен опыт зарубежных коллег.

«Мы смотрим законодательную деятельность Государственной думы, законодательных органов зарубежных государств, анализируем, что можно использовать у нас, с учетом специфики нашего законодательства и нашего национального опыта», — сказал Сергеенко.

Он также сообщил, что во второй половине июля ждут с визитом делегацию Арабского парламента под руководством председателя Мухаммеда Ахмеда Аль-Ямахи.

Очередная, четвертая сессия Палаты представителей откроется 15 сентября.

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