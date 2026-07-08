В Госдуме объяснили, почему Киев срывает план Трампа по Украине

«Украину можно только принудить к миру, капитуляции, сдаче в плен, а для этого нанести такие военные удары, после которых режим не мог бы уже оправиться. Судя по тому, как бодро и весело Зеленский скачет по миру, таких ударов еще не было», — добавил собеседник «Ленты.ру».