Парламентарий уверен: Зеленский не согласится ни на какие условия, даже если они будут возвращать Украину «к границам Золотой Орды». Депутат считает, что украинский президент наживается на конфликте, обеспечивает финансовые поступления европейским кураторам и выполняет поставленную перед ним задачу — ослабление России.
По словам Журавлева, Киев будет лишь создавать видимость дипломатической активности, а все ресурсы направит на продолжение вооруженного конфликта.
«Украину можно только принудить к миру, капитуляции, сдаче в плен, а для этого нанести такие военные удары, после которых режим не мог бы уже оправиться. Судя по тому, как бодро и весело Зеленский скачет по миру, таких ударов еще не было», — добавил собеседник «Ленты.ру».
Ранее стало известно, что Киев отклонил мирный план Дональда Трампа, состоящий из 28 пунктов. Это произошло перед саммитом НАТО. Украинская сторона потребовала более выгодных для себя условий. Утверждается, что Киев рассчитывает добиться изменений из-за текущей ситуации на фронте и не рассматривает переговоры с Россией как способ дипломатического урегулирования.