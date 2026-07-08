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СМИ: Трамп не утверждал о прекращении перемирия с Ираном

На встрече лидеров стран НАТО в Анкаре президент США не поднимал вопрос о прекращении перемирия с Ираном, а также не обсуждал разногласия по поводу Гренландии и действия Испании.

Источник: Reuters

Как сообщает Reuters, в ходе закрытой для прессы встречи Дональд Трамп не повторял критики в сторону Испании и свое заявление о прекращении действия перемирия с Ираном. Кроме того, американский лидер на переговорах не упоминал о Гренландии.

Ранее президент США заявлял, что режим прекращения огня с Тегераном утратил силу. Он также указывал, что разногласия по вопросу Гренландии негативно сказываются на отношениях США с другими государствами НАТО. Трамп также критиковал действия Испании и говорил, что Соединенные Штаты не намерены вести торговлю с этой страной.

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