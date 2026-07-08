СМИ: Трамп не утверждал о прекращении перемирия с Ираном

Ранее президент США заявлял, что режим прекращения огня с Тегераном утратил силу. Он также указывал, что разногласия по вопросу Гренландии негативно сказываются на отношениях США с другими государствами НАТО. Трамп также критиковал действия Испании и говорил, что Соединенные Штаты не намерены вести торговлю с этой страной.