СМИ: Трамп не утверждал о прекращении перемирия с Ираном

Как сообщает Reuters, в ходе закрытой для прессы встречи Дональд Трамп не повторял критики в сторону Испании и свое заявление о прекращении действия перемирия с Ираном. Кроме того, американский лидер на переговорах не упоминал о Гренландии.
Ранее президент США заявлял, что режим прекращения огня с Тегераном утратил силу. Он также указывал, что разногласия по вопросу Гренландии негативно сказываются на отношениях США с другими государствами НАТО. Трамп также критиковал действия Испании и говорил, что Соединенные Штаты не намерены вести торговлю с этой страной.
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