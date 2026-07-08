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В НАТО усилят внимание к Арктике, Балтике и Северной Атлантике

Двенадцать стран-участниц НАТО 8 июля заявили о намерении усилить внимание к Балтийскому морю, Северной Атлантике и Арктике.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Как сообщает агентство EFE, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере пояснил, что «этой инициативой страны Европы и Канада вносят вклад в повышение безопасности Северной Атлантики и крайнего Севера в ответ на призывы США к другим странам взять на себя большую ответственность за безопасность этих территорий».

Совместную декларацию подписали Великобритания, Германия, Дания, Исландия, Испания, Канада, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Финляндия, Франция и Швеция. Документ предусматривает расширение взаимодействия в области обороны, разведки и контроля за морскими водами.

Норвежский премьер добавил, что 12 стран-участниц соглашения намерены активизировать взаимодействие по целому ряду направлений. В их числе — разведка, оборона, морское командование и управление в северных морях. Кроме того, страны будут совместно работать над обеспечением свободы судоходства и безопасности линий связи.

Гар Стере также отметил, что к укреплению безопасности в этом регионе присоединятся Соединенные Штаты.

«Северные моря важны не только для Европы, но и для обороны Северной Америки», — добавил норвежский премьер.

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