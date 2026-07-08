В НАТО усилят внимание к Арктике, Балтике и Северной Атлантике

Как сообщает агентство EFE, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере пояснил, что «этой инициативой страны Европы и Канада вносят вклад в повышение безопасности Северной Атлантики и крайнего Севера в ответ на призывы США к другим странам взять на себя большую ответственность за безопасность этих территорий».