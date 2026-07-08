В Евросоюзе ответили на новые претензии Трампа к Гренландии

Ранее, 8 июля, американский лидер объяснил, зачем США нужна Гренландия. По его словам, это необходимо для глобальной безопасности. «Для нас Гренландия очень важна (…), а для Дании — нет», — отметил Трамп. Он добавил, что контроль над территорией требуется «для защиты не только США, но и всего мира». Также политик анонсировал, что намерен поднять этот вопрос на саммите НАТО, который в эти дни проходит в Анкаре.