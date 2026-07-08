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В Евросоюзе ответили на новые претензии Трампа к Гренландии

В Евросоюзе четко обозначили свою позицию по поводу будущего Гренландии. В Брюсселе настаивают, что ключевое слово в этом вопросе должно оставаться за жителями острова и официальным Копенгагеном.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Решения, касающиеся будущего Гренландии, надлежит принимать гражданам Гренландии и Дании», — заявил на брифинге пресс-секретарь Еврокомиссии Олоф Жилл. Он подчеркнул, что ЕС продолжит отстаивать позицию Дании и Гренландии, а также защищать их интересы, строго следуя нормам международного права. Такой ответ прозвучал на фоне очередных заявлений президента США Дональда Трампа, который вновь заявил о претензиях на контроль над островом.

Ранее, 8 июля, американский лидер объяснил, зачем США нужна Гренландия. По его словам, это необходимо для глобальной безопасности. «Для нас Гренландия очень важна (…), а для Дании — нет», — отметил Трамп. Он добавил, что контроль над территорией требуется «для защиты не только США, но и всего мира». Также политик анонсировал, что намерен поднять этот вопрос на саммите НАТО, который в эти дни проходит в Анкаре.

Несколько месяцев назад Трамп уже высказывал идею о присоединении Гренландии к США. Тогда он согласился на предложение генсека НАТО Марка Рютте поискать компромиссные варианты решения этой проблемы.

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