Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине

АНКАРА, 8 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полагает, что в процессе урегулирования на Украине за последние недели достигнут «большой прогресс».
«Однако я думаю, что мы добились за последние пару недель большого прогресса, и мы посмотрим, как это все пойдет», — сказал американский лидер на встрече с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре, комментируя попытки мирного урегулирования на Украине.
Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.Читать дальше