Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине

«Однако я думаю, что мы добились за последние пару недель большого прогресса, и мы посмотрим, как это все пойдет», — сказал американский лидер на встрече с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре, комментируя попытки мирного урегулирования на Украине.