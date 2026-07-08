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Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине

Американский лидер встретился с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.

Источник: Reuters

АНКАРА, 8 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полагает, что в процессе урегулирования на Украине за последние недели достигнут «большой прогресс».

«Однако я думаю, что мы добились за последние пару недель большого прогресса, и мы посмотрим, как это все пойдет», — сказал американский лидер на встрече с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре, комментируя попытки мирного урегулирования на Украине.

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