Трамп: США разрешат Украине производить ракеты для ПВО Patriot

«Мы дадим вам лицензию на изготовление Patriot», — сказал на пресс-конференции Дональд Трамп, обращаясь к Владимиру Зеленскому. «Таким образом, он не сможет жаловаться на то, что мы даем ему недостаточно», — сказал господин Трамп, обращаясь уже к журналистам.