Трамп: США разрешат Украине производить ракеты для ПВО Patriot

«Мы дадим вам лицензию на изготовление Patriot», — сказал на пресс-конференции Дональд Трамп, обращаясь к Владимиру Зеленскому. «Таким образом, он не сможет жаловаться на то, что мы даем ему недостаточно», — сказал господин Трамп, обращаясь уже к журналистам.
«Сделай их сам», — подытожил Трамп, вновь глядя на Зеленского.
5 июля в обращении к Парламентской ассамблее ОБСЕ Владимир Зеленский заявил, что Украина «критически нуждается в ракетах-перехватчиках для систем Patriot». «Сейчас нужна политическая воля, чтобы передать их Украине, прежде всего со стороны Соединенных Штатов. Пожалуйста, помогите сделать это возможным», — говорил он.
Сколько установок ПВО Patriot находятся на вооружении Украины, не известно, но страны-партнеры, включая США, Германию и Нидерланды, заявляли, что передали украинской стороне несколько батарей таких пусковых установок. В одной батарее обычно от 4 до 8 пусковых установок.