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Трамп: США разрешат Украине производить ракеты для ПВО Patriot

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре допустил, что украинской стороне будут предоставлены лицензии на производство ракет-перехватчиков для американских систем ПВО Patriot.

Источник: Reuters

«Мы дадим вам лицензию на изготовление Patriot», — сказал на пресс-конференции Дональд Трамп, обращаясь к Владимиру Зеленскому. «Таким образом, он не сможет жаловаться на то, что мы даем ему недостаточно», — сказал господин Трамп, обращаясь уже к журналистам.

«Сделай их сам», — подытожил Трамп, вновь глядя на Зеленского.

5 июля в обращении к Парламентской ассамблее ОБСЕ Владимир Зеленский заявил, что Украина «критически нуждается в ракетах-перехватчиках для систем Patriot». «Сейчас нужна политическая воля, чтобы передать их Украине, прежде всего со стороны Соединенных Штатов. Пожалуйста, помогите сделать это возможным», — говорил он.

Сколько установок ПВО Patriot находятся на вооружении Украины, не известно, но страны-партнеры, включая США, Германию и Нидерланды, заявляли, что передали украинской стороне несколько батарей таких пусковых установок. В одной батарее обычно от 4 до 8 пусковых установок.

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