Сенатор Шендерюк-Жидков: Калининград готов принять соотечественников из Прибалтики

Калининградская область готова принять депортированных из стран Прибалтики соотечественников, заявил сенатор от региона Александр Шендерюк-Жидков. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Калининград готов принять всех депортированных. Ситуация с русскоязычными жителями в странах Балтии вызывает серьезную обеспокоенность», — сказал Шендерюк-Жидков.
Сенатор напомнил, что в Калининграде уже работает филиал Фонда поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, и это позволяет выстраивать понятные каналы консультационной и организационной помощи.
«Важно, чтобы люди, оказавшиеся в непростой ситуации, могли рассчитывать на сопровождение и поддержку в рамках действующего законодательства», — подчеркнул он.
Ранее директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев сообщил, что власти прибалтийских республик открыто готовятся к массовой депортации русскоязычных, рассчитывая окончательно решить «русский вопрос».