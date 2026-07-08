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Сенатор Шендерюк-Жидков: Калининград готов принять соотечественников из Прибалтики

В Калининграде уже работает филиал Фонда поддержки соотечественников, проживающих за рубежом.

Калининградская область готова принять депортированных из стран Прибалтики соотечественников, заявил сенатор от региона Александр Шендерюк-Жидков. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Калининград готов принять всех депортированных. Ситуация с русскоязычными жителями в странах Балтии вызывает серьезную обеспокоенность», — сказал Шендерюк-Жидков.

Сенатор напомнил, что в Калининграде уже работает филиал Фонда поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, и это позволяет выстраивать понятные каналы консультационной и организационной помощи.

«Важно, чтобы люди, оказавшиеся в непростой ситуации, могли рассчитывать на сопровождение и поддержку в рамках действующего законодательства», — подчеркнул он.

Ранее директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев сообщил, что власти прибалтийских республик открыто готовятся к массовой депортации русскоязычных, рассчитывая окончательно решить «русский вопрос».

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