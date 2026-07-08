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Шавкат Мирзиеев прибыл в Белоруссию для переговоров с Лукашенко

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев начал официальный визит в Белоруссию. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе президента.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Совместная программа глав двух государств — президента Белоруссии Александра Лукашенко и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева — стартует 8 июля.

В ходе переговоров лидеры двух стран сосредоточатся на ключевых вопросах двустороннего сотрудничества и обсудят, как усилить взаимодействие в самых разных областях.

Главный акцент в повестке сделан на промышленную кооперацию и запуск совместных проектов. По итогам встречи стороны планируют подписать внушительный пакет документов — около двух десятков соглашений.

Ключевым из них станет Декларация об установлении стратегического партнерства между Республикой Беларусь и Республикой Узбекистан.

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