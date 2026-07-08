Guardian: теракт в Монако может дорого обойтись Украине в политическом плане

Как выяснили украинские следователи, Березовская получала платежи в криптовалюте от двух мужчин, которые позже были задержаны. Это заставило следователей рассматривать их как лиц, «потенциально причастных» к покушению на убийство в Монако (в Монако отказались трактовать случившееся как теракт. — Прим. ред.). Они добавили, что сотрудник ГУР действовал по собственной инициативе и не сообщил своему начальству о контактах с Березовской.