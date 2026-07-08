Guardian: теракт в Монако может дорого обойтись Украине в политическом плане

Украинская прокуратура во вторник сообщила, что женщина была найдена с огнестрельными ранениями в голову. По подозрению в ее убийстве задержаны двое мужчин: действующий офицер Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) и бывший сотрудник правоохранительных органов.
Guardian напоминает, что в пятницу Интерпол объявил в международный розыск 39-летнюю гражданку Украины Анастасию Березовскую. В уведомлении говорилось, что Березовская разыскивается Монако по обвинению «в покушении на убийство, установке взрывного устройства в общественном месте с преступными намерениями и преступном сговоре».
Как выяснили украинские следователи, Березовская получала платежи в криптовалюте от двух мужчин, которые позже были задержаны. Это заставило следователей рассматривать их как лиц, «потенциально причастных» к покушению на убийство в Монако (в Монако отказались трактовать случившееся как теракт. — Прим. ред.). Они добавили, что сотрудник ГУР действовал по собственной инициативе и не сообщил своему начальству о контактах с Березовской.
Прокуратура также опубликовала видеозапись, на которой показано помещение со следами крови, молотками и другим оборудованием. Его обнаружили во время обысков в доме одного из подозреваемых.
Ранее принц Монако Альберт II осудил взрыв как «одиозный акт» и заявил, что все службы безопасности княжества мобилизованы.
Британская газета отмечает, что Украина провела множество смертоносных терактов с использованием взрывных устройств против высокопоставленных российских военных офицеров и чиновников на территории России, но подобных операций на территории Европы еще не было. При этом издание напоминает, что на прошлой неделе немецкие прокуроры обвинили украинские государственные органы в подрыве газопровода «Северный поток» в 2022 году.