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Трамп назвал удары Украины вглубь России эскалацией конфликта

Президент США также считает, что они могут способствовать прекращению конфликта.

Источник: Reuters

АНКАРА, 8 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал удары Украины вглубь территории России эскалацией, но выступил с утверждением, что они могут способствовать прекращению конфликта.

«Это эскалация. Но это также эскалация, которая может привести к прекращению [конфликта]», — сказал американский лидер на встрече с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.

Госсекретарь США Марко Рубио, присутствовавший на встрече, также заявил, говоря об ударах Украины вглубь России: «Думаю, это одна из тенденций, которая меняет ситуацию в этой войне в последние несколько месяцев». По его версии, России «становится труднее защищать свое воздушное пространство». «Мы надеемся, что это позволит создать условия для переговоров о прекращении этой войны», — сказал Рубио.

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