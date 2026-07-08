Трамп назвал удары Украины вглубь России эскалацией конфликта

АНКАРА, 8 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал удары Украины вглубь территории России эскалацией, но выступил с утверждением, что они могут способствовать прекращению конфликта.
«Это эскалация. Но это также эскалация, которая может привести к прекращению [конфликта]», — сказал американский лидер на встрече с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.
Госсекретарь США Марко Рубио, присутствовавший на встрече, также заявил, говоря об ударах Украины вглубь России: «Думаю, это одна из тенденций, которая меняет ситуацию в этой войне в последние несколько месяцев». По его версии, России «становится труднее защищать свое воздушное пространство». «Мы надеемся, что это позволит создать условия для переговоров о прекращении этой войны», — сказал Рубио.