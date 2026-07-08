Макрон: переговоры между США и Ираном продолжатся, несмотря на нарушение перемирия

Глава государства выразил мнение, что Ирану не следовало наносить удар по торговым судам в Ормузском проливе, поскольку это нарушило условия перемирия, позже отвергнутого уже президентом США Дональдом Трампом. Он заявил, что продолжит выступать за мир и стабильность на Ближнем Востоке, а также за открытие судоходства в Ормузском проливе «без предварительных условий и пошлин».