Макрон: переговоры между США и Ираном продолжатся, несмотря на нарушение перемирия

АНКАРА, 8 июля. /ТАСС/. Переговоры в рамках подписанного США и Ираном меморандума об урегулировании конфликта должны продолжиться, несмотря на нарушение перемирия. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Турции.
«На сегодняшний день мы по-прежнему находимся в рамках [определенного меморандумом] 60-дневного срока. Насколько я понимаю, встречи, предусмотренные в рамках этого соглашения, будут продолжаться, и нам нужно двигаться дальше, проявляя максимальное спокойствие, хладнокровие и терпение», — сказал он.
Глава государства выразил мнение, что Ирану не следовало наносить удар по торговым судам в Ормузском проливе, поскольку это нарушило условия перемирия, позже отвергнутого уже президентом США Дональдом Трампом. Он заявил, что продолжит выступать за мир и стабильность на Ближнем Востоке, а также за открытие судоходства в Ормузском проливе «без предварительных условий и пошлин».