Правительство подготовит меры защиты от мошенничества с дипфейками

«Закон создает юридическую рамку для развития и внедрения искусственного интеллекта. Это необходимо не только для поддержки отечественных ИИ-решений, но и для защиты граждан от угроз, связанных с этой технологией. В частности — от угрозы дипфейков. Уже работаем над мерами, которые позволят пресечь мошеннические схемы с использованием дипфейков», — заявил Григоренко.