Правительство подготовит меры защиты от мошенничества с дипфейками

Госдума приняла закон о поддержке развития ИИ 8 июля. Документ определяет ключевые понятия в сфере искусственного интеллекта, а также закрепляет право отечественных ИИ-моделей на государственную поддержку.
«Закон создает юридическую рамку для развития и внедрения искусственного интеллекта. Это необходимо не только для поддержки отечественных ИИ-решений, но и для защиты граждан от угроз, связанных с этой технологией. В частности — от угрозы дипфейков. Уже работаем над мерами, которые позволят пресечь мошеннические схемы с использованием дипфейков», — заявил Григоренко.
Как пояснил вице-премьер, принятый закон вводит понятие искусственного интеллекта. Юридическая рамка необходима для создания регуляторной базы и дальнейшего развития технологии.
Кроме того, закон определяет критерии национальных и суверенных больших фундаментальных моделей. Такие разработки получат право на государственную поддержку.
Пользователи получат право на маркировку ИИ-контента, а правообладатели смогут защищать свои авторские материалы с помощью специальных технических средств.
При этом закон не предусматривает ограничений для бизнеса по использованию решений с открытым кодом.