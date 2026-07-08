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Правительство подготовит меры защиты от мошенничества с дипфейками

Правительство готовит нормативную базу к закону о поддержке развития искусственного интеллекта. В ней предусмотрят меры по борьбе с мошенничеством с использованием дипфейков. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Mohamed Nohassi/CC0

Госдума приняла закон о поддержке развития ИИ 8 июля. Документ определяет ключевые понятия в сфере искусственного интеллекта, а также закрепляет право отечественных ИИ-моделей на государственную поддержку.

«Закон создает юридическую рамку для развития и внедрения искусственного интеллекта. Это необходимо не только для поддержки отечественных ИИ-решений, но и для защиты граждан от угроз, связанных с этой технологией. В частности — от угрозы дипфейков. Уже работаем над мерами, которые позволят пресечь мошеннические схемы с использованием дипфейков», — заявил Григоренко.

Как пояснил вице-премьер, принятый закон вводит понятие искусственного интеллекта. Юридическая рамка необходима для создания регуляторной базы и дальнейшего развития технологии.

Кроме того, закон определяет критерии национальных и суверенных больших фундаментальных моделей. Такие разработки получат право на государственную поддержку.

Пользователи получат право на маркировку ИИ-контента, а правообладатели смогут защищать свои авторские материалы с помощью специальных технических средств.

При этом закон не предусматривает ограничений для бизнеса по использованию решений с открытым кодом.

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