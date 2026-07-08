Трамп: гарантии безопасности Киеву могут включать закрытие воздушного пространства

АНКАРА, 8 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не исключил, что частью потенциальных гарантий безопасности Киеву со стороны Вашингтона могли бы быть шаги по обеспечению закрытия украинского воздушного пространства.
«Если это необходимо, да», — сказал он на встрече с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре. Американский лидер так ответил на вопрос, допускает ли он возможность того, что упомянутые потенциальные гарантии будут включать в себя «закрытие неба» над Украиной в случае нового конфликта.
Вместе с тем Трамп не исключил, что никакие гарантии безопасности Украине вообще не будут предоставлены. Как он пояснил, возможно, что договоренность будет работать и без гарантий безопасности со стороны Вашингтона Киеву.