Трамп: гарантии безопасности Киеву могут включать закрытие воздушного пространства

«Если это необходимо, да», — сказал он на встрече с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре. Американский лидер так ответил на вопрос, допускает ли он возможность того, что упомянутые потенциальные гарантии будут включать в себя «закрытие неба» над Украиной в случае нового конфликта.