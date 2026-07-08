Reuters: Трамп заявил, что хочет сохранить членство США в НАТО

Кроме того, по словам информированного источника, на встрече он воздержался от своей привычной критики в адрес союзника по НАТО Испании, хотя ранее американский лидер распорядился приостановить торговлю с Испанией из-за ее «недостаточных» расходов на оборону и отказа помочь США в войне с Ираном.