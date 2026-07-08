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Reuters: Трамп заявил, что хочет сохранить членство США в НАТО

Президент Дональд Трамп в среду на встрече в Анкаре заявил союзникам по НАТО, что хочет сохранить США в альянсе.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Агентство Reuters передает, что в ходе закрытой встречи на высшем уровне Трамп сказал лидерам стран членов Североатлантического альянса: «Мы хотим остаться с вами».

Кроме того, по словам информированного источника, на встрече он воздержался от своей привычной критики в адрес союзника по НАТО Испании, хотя ранее американский лидер распорядился приостановить торговлю с Испанией из-за ее «недостаточных» расходов на оборону и отказа помочь США в войне с Ираном.

Трамп также не упомянул проблему Гренландии, которая посеяла трения внутри блока, добавил источник. Более того, он заверил, что США готовы продолжать продавать оружие союзникам независимо от того, как оно будет использовано.

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