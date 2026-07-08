Reuters: Трамп заявил, что хочет сохранить членство США в НАТО

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Агентство Reuters передает, что в ходе закрытой встречи на высшем уровне Трамп сказал лидерам стран — членов Североатлантического альянса: «Мы хотим остаться с вами».
Трамп также не упомянул проблему Гренландии, которая посеяла трения внутри блока, добавил источник. Более того, он заверил, что США готовы продолжать продавать оружие союзникам независимо от того, как оно будет использовано.