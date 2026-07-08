Заявления Трампа на встрече с Зеленским: главное

Заявления по Украине
США передадут Украине лицензию на производство систем Patriot. «Это довольно здорово», — отметил Трамп.
При этом американский лидер фактически исключил вариант передачи самих перехватчиков: «У нас есть Patriot, но их не так много. Они нужны нам самим тоже».
Трамп сообщил, что намерен 8 июля позвонить российскому президенту Владимиру Путину.
По его словам, и Россия, и Украина настроены на урегулирование конфликта. «Я думаю, что мы добились за последние пару недель большого прогресса», — уточнил президент США.
Он считает, что Путин хочет скорейшего завершения боевых действий.
Президент США обратил внимание, что Вашингтон не ставит никаких крайних сроков применительно к урегулированию.
Трамп назвал удары Украины вглубь территории России эскалацией, но допустил, что они могут способствовать прекращению конфликта. «Это эскалация. Но это также эскалация, которая может привести к прекращению [конфликта]», — пояснил он.
Трамп не исключил, что урегулирование по Украине вообще не потребует предоставления гарантий безопасности Киеву.
Американский лидер предпочел бы нанести визит на Украину только по завершении конфликта в этой стране.
Заявления по Ирану
Трамп анонсировал новые удары по Ирану в ближайшие часы. «Мы нанесли по ним очень мощный удар прошлой ночью. Возможно, мы ударим снова сегодня вечером», — сказал он. «Я предупрежу их: мы нанесем по ним мощный удар сегодня вечером», — добавил американский лидер.
Соединенные Штаты также могут восстановить блокаду иранских морских портов.
Трамп допустил, что США могут установить контроль над иранским островом Харк в Персидском заливе — крупнейшим нефтяным экспортным терминалом Ирана.