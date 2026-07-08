Макрон анонсировал новую встречу «коалиции желающих»

ПАРИЖ, 8 июл — РИА Новости. Участники так называемой «коалиции желающих» соберутся в Париже для обсуждения поддержки Киева, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Тринадцатого июля в Париже вновь соберется коалиция желающих», — сказал он журналистам по итогам саммита НАТО. Трансляция велась на сайте альянса.
Он отметил, что это станет возможностью для обсуждения планов по использованию промышленного потенциала стран для поддержки Украины, для новых объявлений и совместного планирования военных учений.
По итогам встречи на высшем уровне в Париже 6 января «коалиция желающих» договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Киева, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на украинской территории в случае заключения мирного соглашения.
В МИД РФ ранее подчеркивали, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на украинской территории, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.