Новый прокурор Башкирии приступил к работе: что о нем известно

Иван Грибов родился 22 июня 1975 года в Марийской АССР. Окончил Саратовскую государственную академию права. В органах прокуратуры работает с 1997 года — прошел путь от следователя до прокурора Владимирской области. Также занимал должности прокурора Псковской области и первого заместителя прокурора Удмуртии. Кандидат юридических наук, государственный советник юстиции 2 класса. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» и «За безупречную службу».