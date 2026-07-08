Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин проводит совещание по топливу. Онлайн

8 июля Владимир Путин по видеосвязи проводит совещание с членами правительства. Главная тема обсуждения — работа транспорта и ситуация с топливом в России. С докладами выступят вице-премьер Александр Новак и глава Минтранса Андрей Никитин. «Газета.Ru» ведет трансляцию совещания.

Источник: Газета.Ру

17:35 Нужно принять меры для бесперебойного снабжения топливом сельхозпроизводителей, от этого зависит урожай. — Путин.

17:33 Проблемы для автомобилистов сохраняются, очереди на заправках есть. — Путин.

17:31 Запасы бензина составляют 1,7 млн тонн, что соответствует уровню прошлого года.

17:29 На внутренний рынок поступили резервы топлива. — Путин.

17:28 Нужно свести к минимуму последствия ударов по мирным гражданским объектам энергетики. — Путин.

17:28 В июле по прогнозам основные показатели производства топлива должны превысить июньские показатели. — Путин.

17:27 «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию совещания, на котором Владимир Путин обсудит с правительством работу транспорта и топливного комплекса. С докладами выступят вице-премьер Александр Новак и министр транспорта Андрей Никитин.

Узнать больше по теме
Александр Новак: биография заместителя Председателя Правительства РФ
Этот политик — значимая фигура в сфере энергетики, чья работа на государственном уровне направлена на развитие и модернизацию топливно-энергетического комплекса России. Деятельность Александра Новака включает решение стратегических задач, связанных с международным сотрудничеством, укреплением энергетической независимости страны и внедрением инноваций. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше