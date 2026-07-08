Политолог Аватков заявил, что НАТО стремится к уничтожению России

В итоговой декларации саммита НАТО Россия названа долгосрочной угрозой для евроатлантической безопасности, а страны НАТО обязались выделить Украине 70 млрд евро в 2026 году. Страны альянса также обязались выделить Украине 70 млрд евро в 2026 году и поддерживать финансирование на сопоставимом уровне в 2027 году. Средства должны пойти на поставки вооружений, обучение украинских военных и другие формы помощи. При этом в декларации саммита не говорится о перспективах вступления Украины в альянс.