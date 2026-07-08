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Политолог Аватков заявил, что НАТО стремится к уничтожению России

Итоги саммита НАТО в Анкаре подтверждают курс альянса на конфронтацию с Москвой, заявил политолог Владимир Аватков. По его словам, одной из целей саммита стала милитаризация Европы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Anna Ross/dpa/picture-alliance/TASS

Североатлантический альянс продолжает курс на конфронтацию с Россией, заявил в интервью ИС «Вести» заведующий отделом Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков, комментируя итоги саммита НАТО в Анкаре.

По мнению эксперта, стратегия альянса направлена на ослабление России за счет внешнего давления и внутренних дестабилизирующих факторов.

«Основной задачей является уничтожение России не мытьем, так катаньем. Целью этого саммита является милитаризация Европы, создание условий, чтобы она обеспечивала эту милитаризацию в большей степени сама, без Соединенных Штатов», — сказал Аватков.

В итоговой декларации саммита НАТО Россия названа долгосрочной угрозой для евроатлантической безопасности, а страны НАТО обязались выделить Украине 70 млрд евро в 2026 году. Страны альянса также обязались выделить Украине 70 млрд евро в 2026 году и поддерживать финансирование на сопоставимом уровне в 2027 году. Средства должны пойти на поставки вооружений, обучение украинских военных и другие формы помощи. При этом в декларации саммита не говорится о перспективах вступления Украины в альянс.

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