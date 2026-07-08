Полковник Ходаренок: возобновление войны на Ближнем Востоке почти неизбежно

Он в который раз повторил, что иранцы — «сборище подонков», которые мечтают о его смерти и готовят на него покушение: «Мы уничтожили первую группу их лидеров, уничтожили вторую группу лидеров. Они хотят уничтожить лидера США — меня. Я есть во всех их списках. Сегодня утром я видел материалы: я в каждом их списке».