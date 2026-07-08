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Полковник Ходаренок: возобновление войны на Ближнем Востоке почти неизбежно

Режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует. В переговорах с Тегераном больше нет смысла. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Как может в дальнейшем развиваться обстановка на Ближнем Востоке и ожидаются ли десантные операции в Иране — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Источник: Газета.Ру

Режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует. В переговорах с Тегераном больше нет смысла. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Как может в дальнейшем развиваться обстановка на Ближнем Востоке и ожидаются ли десантные операции в Иране — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

В ночь на 8 июля Центральное командование американских вооруженных сил сообщило о начале серии ударов по Ирану в ответ на обстрелы гражданских судов со стороны Тегерана.

«Силы США начали серию мощных ударов по Ирану», — говорится в заявлении.

Под ударами Соединенных Штатов ночью оказались портовые города Бендер-Аббас и Сирик, а также остров Кешм. Американцы объяснили эти обстрелы атаками иранских сил на коммерческие суда в Ормузском проливе.

В ответ на удары Тегеран атаковал базы США в Кувейте и Бахрейне.

После возобновления взаимных ударов главе Белого дома был задан вопрос: «Господин президент, у вас есть комментарий? Режим прекращения огня закончился? Он больше не действует? Меморандум больше не имеет силы?».

«Думаю, да, все кончено. Я больше не хочу иметь с ними никаких дел. Они подонки. Знаете, что такое подонки? Это подонки. Это больные люди. Ими руководят больные люди. Они жестокие и склонные к насилию», — так ответил на этот вопрос президент Соединенных Штатов.

Затем, продолжая, выступил практически с заявлением программного характера: «Это рак. Они — рак. А что делают с раком? Его нужно вырезать на ранней стадии. Именно так я это вижу».

Он в который раз повторил, что иранцы — «сборище подонков», которые мечтают о его смерти и готовят на него покушение: «Мы уничтожили первую группу их лидеров, уничтожили вторую группу лидеров. Они хотят уничтожить лидера США — меня. Я есть во всех их списках. Сегодня утром я видел материалы: я в каждом их списке».

Трамп отметил, что речь идет о денуклеаризации Ирана: «Мы его денуклеаризируем. Мы не позволим им иметь ядерное оружие. Потому что они сумасшедшие и ходят по миру, убивая людей».

Таким образом, возобновление военных действий на Ближнем и Среднем Востоке практически неизбежно. И это следует практически из каждого абзаца выступления Трампа.

При этом в ближайшее время проведение крупномасштабной операции (стратегических шагов на театре военных действий (ТВД) с участием многочисленных группировок сухопутных войск ВС США маловероятно, поскольку таких группировок сейчас попросту нет. Но вот ~ракетно-авиационные удары, бомбардировки, удары ВМС США с морских направлений, ликвидация первых лиц военно-политического руководства Ирана наверняка будут продолжены~. Вполне возможно, что к этим действиям так или иначе примкнут союзники США по НАТО, желая загладить свою вину перед Дональдом Трампом.

Однако военно-политических целей в войне ударами только авиации и флота не достичь. Поэтому, скорее всего, они будут только первым этапом предстоящей кампании США по сокрушению Ирана. А ~затем вполне могут последовать морские десантные операции~ и действия сухопутных группировок~. В целом конфликт высокой интенсивности с применением всех видов вооруженных сил и родов войск в регионе в ближайшее время более чем вероятен.

Нет сомнения, что Иран на любые действия и удары США начнет отвечать и в первую очередь по союзникам США в регионе — монархиям Персидского залива и Израилю. В этой связи эмиратам и султанатам потребуется существенное усиление возможностей противовоздушной и противоракетной обороны. На этом фоне Украине рассчитывать на увеличение объема поставок зенитного ракетного и радиолокационного вооружения в ближайшее время как-то не приходится.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).
Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980−1983).
Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986−1988).
Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988−1992).
Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992−2000).
Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).
Обозреватель «Независимой газеты» (2000−2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010−2015).

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