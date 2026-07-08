Президент Зимбабве продлил себе полномочия и отменил выборы

Новый закон увеличивает срок президентских полномочий с пяти до семи лет. Кроме того, он отменяет прямые выборы главы государства: теперь президента будет назначать парламент.
Сведения о планах 83-летнего Мнангагвы остаться у власти после завершения его срока в 2028 году циркулируют уже пару лет. В 2023 году правящая партия ЗАНУ-ПФ приняла резолюцию о внесении поправок в конституцию, а в феврале этого года это предложение одобрил кабмин.
Очевидно, что закон вызвал критику со стороны оппозиции, охарактеризовавшей его как «конституционный переворот». По словам одного из ее лидеров, граждан лишили фундаментального права напрямую избирать своего президента.