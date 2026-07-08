Президент Зимбабве продлил себе полномочия и отменил выборы

Сведения о планах 83-летнего Мнангагвы остаться у власти после завершения его срока в 2028 году циркулируют уже пару лет. В 2023 году правящая партия ЗАНУ-ПФ приняла резолюцию о внесении поправок в конституцию, а в феврале этого года это предложение одобрил кабмин.