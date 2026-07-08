Bloomberg: страны Европы договорились разработать дальнобойное оружие без США

Расходы участников инициативы в течение следующих 10 лет, как ожидается, превысят 50 млрд долларов, говорится на сайте британского правительства. Возглавит инициативу Великобритания: она будет координировать экспертизу, технологические разработки и промышленное сотрудничество стран-участниц.
В заявлении британского правительства говорится, что эти системы станут одними из самых передовых дальнобойных вооружений, которыми будет располагать НАТО.
Министр обороны Великобритании Дэн Джарвис заявил, что Лондон вместе с ближайшими европейскими союзниками создает «оружие будущего», которое должно обеспечить безопасность Британии и НАТО на десятилетия вперед.
Bloomberg пишет, что сейчас европейские арсеналы таких средств ограничены. Немецкая крылатая ракета Taurus и британо-французская Storm Shadow/SCALP способны поражать цели на расстоянии до 500 км и относятся к немногим европейским системам этого класса. При этом передача ракет Storm Shadow и SCALP Украине привела к сокращению их запасов.
Bloomberg отмечает, что пока неясно, как новая инициатива впишется в европейский подход к нанесению ударов большой дальности ELSA. Он был сформулирован два года назад для разработки такого оружия в Европе, однако пока не привел к каким-либо известным заказам на поставку.
При этом новая инициатива не заменит уже существующие проекты, включая британско-германский пакт о высокоточных ударах и британско-французскую ракету Stratus, которая должна стать преемницей Storm Shadow от MBDA.