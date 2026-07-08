Лукашенко ратифицировал соглашение о работе Белорусско-Российского университета

Документом регулируются ключевые аспекты работы этого межгосударственного образовательного учреждения, сочетая законодательные нормы двух стран и сложившиеся механизмы взаимодействия между белорусской и российской сторонами, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
Уточняется, что соглашением определяются подходы к образовательной, финансово-хозяйственной и научной деятельности вуза.
«Соглашением урегулированы отдельные вопросы образовательной и финансово-хозяйственной деятельности этого межгосударственного образовательного учреждения высшего образования в соответствии с законодательством двух стран, сложившейся практикой и механизмом взаимодействия между белорусской и российской сторонами», — говорится в сообщении.
При этом образовательный процесс в университете будет строиться с учетом национальных законодательств обеих стран.
«Образовательная деятельность, лицензирование, аккредитация и аттестация, порядок зачисления лиц для получения образования по белорусским образовательным программам будут осуществляться в соответствии с национальным законодательством, по российским программам — в соответствии с законодательством этой страны», — отмечается в документе.
Реализация соглашения, как подчеркивается в сообщении, направлена на создание дополнительных условий для развития совместной образовательной среды, расширение научной и инновационной деятельности университета, в том числе с привлечением организаций двух стран. Особое внимание уделено подготовке высококвалифицированных инженерных кадров в интересах экономики Союзного государства.