Лукашенко ратифицировал соглашение о работе Белорусско-Российского университета

«Образовательная деятельность, лицензирование, аккредитация и аттестация, порядок зачисления лиц для получения образования по белорусским образовательным программам будут осуществляться в соответствии с национальным законодательством, по российским программам — в соответствии с законодательством этой страны», — отмечается в документе.