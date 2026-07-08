Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко ратифицировал соглашение о работе Белорусско-Российского университета

МИНСК, 8 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, которым ратифицировано межправсоглашение между Беларусью и Россией об условиях функционирования Белорусско-Российского университета.

Источник: Sputnik.by

Документом регулируются ключевые аспекты работы этого межгосударственного образовательного учреждения, сочетая законодательные нормы двух стран и сложившиеся механизмы взаимодействия между белорусской и российской сторонами, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Уточняется, что соглашением определяются подходы к образовательной, финансово-хозяйственной и научной деятельности вуза.

«Соглашением урегулированы отдельные вопросы образовательной и финансово-хозяйственной деятельности этого межгосударственного образовательного учреждения высшего образования в соответствии с законодательством двух стран, сложившейся практикой и механизмом взаимодействия между белорусской и российской сторонами», — говорится в сообщении.

При этом образовательный процесс в университете будет строиться с учетом национальных законодательств обеих стран.

«Образовательная деятельность, лицензирование, аккредитация и аттестация, порядок зачисления лиц для получения образования по белорусским образовательным программам будут осуществляться в соответствии с национальным законодательством, по российским программам — в соответствии с законодательством этой страны», — отмечается в документе.

Реализация соглашения, как подчеркивается в сообщении, направлена на создание дополнительных условий для развития совместной образовательной среды, расширение научной и инновационной деятельности университета, в том числе с привлечением организаций двух стран. Особое внимание уделено подготовке высококвалифицированных инженерных кадров в интересах экономики Союзного государства.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше