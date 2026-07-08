Путин: граждане не должны чувствовать особой нагрузки из-за ситуации с топливом

На совещании с членами правительства глава государства добавил, что трудности временные, они связаны ещё и с желанием противника сорвать отпускной сезон.
Путин также назвал запас прочности энергосистемы в России одним из самых высоких в мире. Кроме того, он поручил быстрее принимать решения по обеспечению Крыма топливом.
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