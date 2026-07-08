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Симоньян считает, что Европа «отключила разумные голоса»

Она подчеркнула, что Россия не заинтересована в войне с Европой.

Европа отключила все разумные голоса, включая телеканал RT, и больше не может их слышать, заявила главред RT Маргарита Симоньян в интервью главному редактору Die Weltwoche Роджеру Кёппелю.

«Европа, называя себя демократической и заявляя, что она всё ещё уважает свободу слова, свободу мысли и так далее, на самом деле этого не делает», — отметила Симоньян.

По ее словам, теперь европейским лидерам, чтобы обеспечить себе популярность и идти на выборы, легко убедить население, что Россия собирается воевать с Европой.

«Это неправда — все разумные люди это понимают. Россия никак не заинтересована в войне», — заключила Симоньян.

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