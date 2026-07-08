NYP: Зеленский отверг мирный план Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что за последние несколько недель был достигнут хороший прогресс в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Он добавил, что обе стороны хотят его завершения, и выразил надежду, что сделку удастся заключить. При этом американский лидер не стал называть крайних сроков ее достижения. В то же время газета The New York Post рассказала, что Киев отошел от проекта плана США по прекращению огня и добивается более выгодного соглашения. Подробности — в материале «Газеты.Ru».