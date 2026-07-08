Мерц заявил, что «халява» для европейцев в НАТО закончилась

АНКАРА, 8 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что США по праву требуют от своих европейских союзников повышения расходов на оборону.
«Последние американские президенты, которые нас дружелюбно просили: “Делайте же, наконец, немного больше для вашей собственной безопасности”, нигде в Европе не находили отклика», — сказал он журналистам на пресс-конференции по итогам саммита в Анкаре. «Теперь совпали два события — война на Украине и этот американский президент (имеется в виду Дональд Трамп — прим. ТАСС), который иногда недружелюбно говорит: “Хватит!”», — отметил Мерц.
«И я не могу его ни в чем обвинить, — продолжал канцлер. — Если вы только посмотрите цифры, сколько тратят на НАТО американцы и сколько тратим мы, [то увидите] соотношение 80 к 20», — сказал он. «80% [тратит] Америка, 20% — Европа. Это неприемлемо», — добавил канцлер.
«Мы все [теперь] делаем больше и — еще раз — мы делаем это не для того, чтобы понравиться отдельным странам НАТО, но делаем это в собственных интересах. Возможно, можно выразиться несколько вульгарнее: “халява” для европейцев просто закончилась», — заявил Мерц.
Канцлер также высказался в поддержку подхода генерального секретаря НАТО Марка Рютте к Трампу. «Он в состоянии сплотить НАТО очень обаятельным и очень личным деятельным образом», — считает Мерц. Рютте известен своей льстивой манерой общения с Трампом.