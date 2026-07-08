Мерц заявил, что «халява» для европейцев в НАТО закончилась

«Последние американские президенты, которые нас дружелюбно просили: “Делайте же, наконец, немного больше для вашей собственной безопасности”, нигде в Европе не находили отклика», — сказал он журналистам на пресс-конференции по итогам саммита в Анкаре. «Теперь совпали два события — война на Украине и этот американский президент (имеется в виду Дональд Трамп — прим. ТАСС), который иногда недружелюбно говорит: “Хватит!”», — отметил Мерц.