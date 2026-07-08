Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко встретился с Мирзиеевым

МИНСК, 8 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеева, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Источник: Telegram / Пул Первого

«Рабочая программа лидеров началась. Сегодня в планах встреча и неформальный ужин. Первый пригласил коллегу в гости», — говорится в сообщении.

Встреча глав государств проходит в загородной резиденции белорусского лидера в формате тет-а-тет. Официальная часть визита продолжится в четверг.

Президент Узбекистана прибыл в Беларусь с официальным двухдневным визитом. В аэропорту главу государства встретили премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин, министр иностранных дел Максим Рыженков и другие официальные лица.

По прибытии в город Минск узбекский лидер возложил венок к Монументу Победы. В исполнении военного оркестра прозвучали государственные гимны двух стран. Состоялся торжественный марш солдат роты почетного караула.

Основные мероприятия визита состоятся 9 июля. Во Дворце Независимости лидеры Узбекистана и Беларуси проведут переговоры на высшем уровне в расширенном составе с участием делегаций.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше