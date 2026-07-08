Лукашенко встретился с Мирзиеевым

«Рабочая программа лидеров началась. Сегодня в планах встреча и неформальный ужин. Первый пригласил коллегу в гости», — говорится в сообщении.
Встреча глав государств проходит в загородной резиденции белорусского лидера в формате тет-а-тет. Официальная часть визита продолжится в четверг.
Президент Узбекистана прибыл в Беларусь с официальным двухдневным визитом. В аэропорту главу государства встретили премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин, министр иностранных дел Максим Рыженков и другие официальные лица.
По прибытии в город Минск узбекский лидер возложил венок к Монументу Победы. В исполнении военного оркестра прозвучали государственные гимны двух стран. Состоялся торжественный марш солдат роты почетного караула.
Основные мероприятия визита состоятся 9 июля. Во Дворце Независимости лидеры Узбекистана и Беларуси проведут переговоры на высшем уровне в расширенном составе с участием делегаций.