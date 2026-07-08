Заявления Трампа после встречи с Зеленским на саммите НАТО. Видео

Российский лидер Владимир Путин в конце июня говорил, что Россия готова к переговорам с Украиной на основе достигнутых в Стамбуле соглашений. Он также напомнил о своем заявлении по Украине, которое он сделал, выступая в МИДе в 2024 году: тогда среди условий прекращения огня и начала переговоров он назвал вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признание этих регионов и Крыма в составе России, а также отказ Украины от вступления в НАТО. В Кремле накануне отмечали, что если ВСУ покинут российские регионы, боевые действия прекратятся «на следующий день».