Иран пригрозил США ответными ударами и блокировкой Ормузского пролива

Как сообщают местные СМИ, в ответ на удар по одной иранской цели будет атаковано минимум две цели противника. При этом будут атакованы и партнеры США в регионе.
Утверждается, что Вашингтону угрозы ничего не дадут, зато приведут к потере Ормузского пролива и провалу переговоров об окончательном соглашении. «Теперь выбор за Дональдом Трампом», — отметил источник.
Ранее президент США заявил, что режим прекращения огня больше не действует и что переговоры с Ираном лишены смысла.
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