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Иран пригрозил США ответными ударами и блокировкой Ормузского пролива

При нападении со стороны Соединённых Штатов Иран без промедления перекроет судоходство по Ормузскому проливу и нанесёт ответные удары по американским объектам.

Источник: Reuters

Как сообщают местные СМИ, в ответ на удар по одной иранской цели будет атаковано минимум две цели противника. При этом будут атакованы и партнеры США в регионе.

Утверждается, что Вашингтону угрозы ничего не дадут, зато приведут к потере Ормузского пролива и провалу переговоров об окончательном соглашении. «Теперь выбор за Дональдом Трампом», — отметил источник.

Ранее президент США заявил, что режим прекращения огня больше не действует и что переговоры с Ираном лишены смысла.

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