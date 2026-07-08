Трамп: США продолжат активно развивать беспилотные технологии

АНКАРА, 8 июля. /ТАСС/. США намерены и дальше активно развивать беспилотные технологии, хотят обеспечить себе серьезный отрыв от конкурентов в этой сфере. Об этом заявил на пресс-конференции в Анкаре по итогам саммита НАТО американский президент Дональд Трамп.
«[Американская оборонная корпорация] Northrop Grumman продвигается вперед касательно продажи передовых американских технологий. Мы лидируем в сфере беспилотных технологий. И скоро мы будем лидировать с многократным отрывом», — сказал он.
По словам американского лидера, у США есть «самые продвинутые дроны в мире», хотя «многие об этом не знают».