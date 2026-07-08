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Трамп: США продолжат активно развивать беспилотные технологии

Соединенные Штаты хотят обеспечить себе серьезный отрыв от конкурентов в этой сфере, отметил американский президент.

Источник: AP 2024

АНКАРА, 8 июля. /ТАСС/. США намерены и дальше активно развивать беспилотные технологии, хотят обеспечить себе серьезный отрыв от конкурентов в этой сфере. Об этом заявил на пресс-конференции в Анкаре по итогам саммита НАТО американский президент Дональд Трамп.

«[Американская оборонная корпорация] Northrop Grumman продвигается вперед касательно продажи передовых американских технологий. Мы лидируем в сфере беспилотных технологий. И скоро мы будем лидировать с многократным отрывом», — сказал он.

По словам американского лидера, у США есть «самые продвинутые дроны в мире», хотя «многие об этом не знают».

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