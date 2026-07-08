Депутат Чепа: Украина не сможет производить ЗРК Patriot даже с лицензией США

Украина не сможет самостоятельно производить зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Так на слова американского лидера Дональда Трампа ответил зампред комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа.
— Украина, конечно, сама не сможет их производить. Ну лицензию можно дать и на производство авианосцев для Украины: пожалуйста, делайте, ребята, только никогда не сделаете, — цитирует парламентария «Подъем».
Кроме того, глава Белого дома заявил, что Вашингтон в случае необходимости может обеспечить Киеву безопасность воздушного пространства в качестве инструмента гарантии безопасности.
Недавно в СМИ также появилась информация о том, что Великобритания, Германия, Франция и Нидерланды совместно с Украиной планируют запустить проект по разработке ракет дальнего радиуса действия для снижения зависимости от американского оружия.