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Депутат Чепа: Украина не сможет производить ЗРК Patriot даже с лицензией США

Украина не сможет самостоятельно производить зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Так на слова американского лидера Дональда Трампа ответил зампред комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа.

Украина не сможет самостоятельно производить зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Так на слова американского лидера Дональда Трампа ответил зампред комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа.

До этого президент США в ходе совместной конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО сказал, что Вашингтон выдаст Украине лицензию на производство этого вида вооружения.

— Украина, конечно, сама не сможет их производить. Ну лицензию можно дать и на производство авианосцев для Украины: пожалуйста, делайте, ребята, только никогда не сделаете, — цитирует парламентария «Подъем».

Кроме того, глава Белого дома заявил, что Вашингтон в случае необходимости может обеспечить Киеву безопасность воздушного пространства в качестве инструмента гарантии безопасности.

Недавно в СМИ также появилась информация о том, что Великобритания, Германия, Франция и Нидерланды совместно с Украиной планируют запустить проект по разработке ракет дальнего радиуса действия для снижения зависимости от американского оружия.

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